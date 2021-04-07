Просто талант – это ничего, это ноль! Правила жизни Луиша Каштру

Тренер Шахтера рассказал о своем детстве в Португалии и приходе в донецкий клуб

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру стал героем проекта "Правила жизни", в котором рассказал о своем детстве в Португалии, приходе в донецкий клуб, дружбе с Паулу Фонсекой и развитии молодых футболистов.

"Мой тренерский штаб чувствует себя в Шахтере прекрасно. У нас есть успех, благодаря работе абсолютно всех деталей: тренера, администрации, игроков, персонала, генерального директора и президента. Все мы являемся важными деталями и выполняем одну миссию. Мы каждый день собираемся, у нас постоянные встречи с администрацией и президентом клуба, мы решаем, что нам нужно, как сделать талантливого игрока эффективным. Просто талант – это ничего, это ноль. Талант нужно развивать.

В Шахтере есть все. Все профессионалы, все показывают себя отлично. Это топовый клуб", – рассказал Каштру.

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Смотрите полный выпуск программы "Правила жизни" с Луишем Каштру: