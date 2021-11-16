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Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
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Просто "Спутник" у них не той системы. Российским биатлонистом придется сдавать ПЦР-тесты

Сергей Шаховец
16 ноября, 14:15
Международный союз биатлонистов (IBU) провел заседание, на котором обсуждался антикоронавирусный протокол на сезон-2021/22.

Российские биатлонисты вынуждены будут сдавать ПЦР-тесты / Фото: Коллаж: Сегодня

Для участия в соревнованиях под эгидой IBU, ПЦР-тесты должны будут сдавать все спортсмены, которые не привиты или недавно не переболели, сообщает сайт biathlonworld. Эти же требования будут касаться тренеров и персонала команд.

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В случае если участники соревнований, привиты вакцинами, которые не одобрены в стране-хозяйке турнира, они также должны будут сдать ПЦР-тест.

Как известно, биатлонисты сборной России привиты российской вакциной "Спутник-V", которая не признается странами Европейского Союза. Поэтому им придется дополнительно проходить неприятную процедуру.

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Кроме того, спортсмены должны будут соблюсти все правила при въезде в страну-хозяйку соревнований. Например, прохождение карантина для невакцинированных.

Напомним, что с похожими проблемами столкнулся экс-тренер киевского Динамо Юрий Семин. Российский специалист решил посетить в Италии матч Аталанта – Лацио, но его не пустили на стадион, так как он был привит пресловутым "Спутником-V".

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