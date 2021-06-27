Просто патриот сдулся: в победе Ломаченко нашли негатив

Василия Ломаченко осуждают за отсутствие украинского флага / Фото: Getty Images, AFP
Василий Ломаченко вернулся на ринг после поражения от Теофимо Лопеса и уверенно победил Масаеси Накатани. Тем не менее в Сети нашли негатив в победе украинца. Причиной стало отсутствие флага в углу Васи.
Читайте также: Потрясающие судьи: у Ломаченко забрали два раунда в бою с Накатани
"Василий Ломаченко нокаутом в 9 раунде победил японского боксера Накатани. Последний трудно покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве... в том числе без флага Украины, без единого символа нашего государства?! Не было их также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарте этого боя мы видели флаги Казахстана", – заметил в комментарии на Facebook генерал-майор СБУ Василий Вовк.
Под постом другие пользователи поддержали мнение Вовка и оставили свои осуждающие комментарии:
- От какой страны он выступал?
- Неужели и он переметнулся? Казался достойным...
- Значит, Ломаченко не украинский спортсмен. Манкурт.
- Просто сдулся "патриот"...
- С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг – красный с серпом и молотом
Ранее мы писали, что Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде: как удалось избежать поражения. Уже в первом раунде поединка против Масаеси Накатани Василий Ломаченко получил рассечение на голове и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.
Новости на эту же тему: