Просто бомба: Беленюк запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает

Жан Беленюк и его тайная любовь / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Беленюк в образе Джеймса Бонда вышел на поиски невесты. А теперь борец рассказал о своих предпочтениях. Беленюк признался, что не разделяет девушек по этническому признаку: мулатки, славянки или темнокожие.

"Но есть такая хорошая "темненькая" девочка одна в Instagram. Просто бомба. Она учится здесь, я так понял. Там ТОП такой! Подваливал ли я к ней? Если увижу, то да. Но она мне не отвечает. Я с ней разберусь потом", – заявил Беленюк в эфире шоу ОТДУШИВДУШУ в Youtube.

Таинственной незнакомкой оказалась девушка, подписанная в Instagram как dr.jjoy. в профиле красотки указано, что она учится на медика и в будущем станет пластическим хирургом. Также девушка занимается модельным бизнесом.