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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Просто бомба: Беленюк запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает

Андрей Трофимов
17 сентября, 12:53
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк рассказал о своих симпатиях к таинственной незнакомке, которая игнорирует спортсмена

Жан Беленюк и его тайная любовь / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Беленюк в образе Джеймса Бонда вышел на поиски невесты. А теперь борец рассказал о своих предпочтениях. Беленюк признался, что не разделяет девушек по этническому признаку: мулатки, славянки или темнокожие.

"Но есть такая хорошая "темненькая" девочка одна в Instagram. Просто бомба. Она учится здесь, я так понял. Там ТОП такой!

Подваливал ли я к ней? Если увижу, то да. Но она мне не отвечает. Я с ней разберусь потом", – заявил Беленюк в эфире шоу ОТДУШИВДУШУ в Youtube.

Таинственной незнакомкой оказалась девушка, подписанная в Instagram как dr.jjoy. в профиле красотки указано, что она учится на медика и в будущем станет пластическим хирургом. Также девушка занимается модельным бизнесом.

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