"Проснулась от выстрелов, бомбят!" Дарью Белодед всю трусит

Белодед: "Мы хотим жить!" / Фото: Коллаж: Сегодня

Двукратная чемпионка мира по дзюдо, бронзовая медалистка Олимпиады Дарья Белодед в ужасе от начала полномасштабной войны России против Украины.

"Сегодня я проснулась в 6 утра от выстрелов в Киеве, у меня нет слов, я очень боюсь и молюсь за своих родных и мою страну", – написала 21-летняя киевлянка Дарья Белодед у себя в Instagram.

"Россия начала нас бомбить, война началась. Я до последнего не верила, что это может быть. Зачем? Зачем разрушать жизнь людей? Россия и Беларусь, остановитесь! Мы хотим мира, мы хотим жить", – призывает Белодед.

Свежие сториз Дарьи Белодед

"Будить родителей рано утром звонком "Только что началась война"... Fuck, никому этого не желаю".

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"Моя Украина. Не могу поверить. Киев сегодня... Сердце разрывается. Молюсь вместе со всем миром".

"Россия начала полномасштабное наступление на Украину – стреляют в Харькове, Киеве и Одессе. Остановитесь, пожалуйста. Меня всю трусит от выстрелов рядом".

Дарья Белодед / Фото: Reuters

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

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Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.