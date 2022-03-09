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Прощения не будет! Влад Сиренко показывает геноцид украинского народа

Андрей Трофимов
9 марта, 23:14
Непобежденный украинский боксер просит поддержки у своих иностранных друзей, показывая преступления российских войск

Последствия удара рашистских войск по роддому в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня во время авианалета на Мариуполь российские орки бомбили роддом и детскую больницу. Жуткие кадры разрушений в своих соцсетях показал украинский боксер Сиренко.

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"Если это не терроризм, то что терроризм? Бомбардировка родильного дома в Мариуполе. Не будет прощения. Прошу всех моих зарубежных друзей поддержать! Это не война, это геноцид украинской нации. С расстрелами мирных жителей, бомбежками школ, детских садов, больниц и родильных домов. Распространяйте информацию о военных преступлениях России в Украине", – призывает спортсмен.

27-летний Влад Сиренко провел 19 поединков на профи-ринге и во всех победил, 16 раз – досрочно. В мировом рейтинге действующих боксеров супертяжелой весовой категории он занимает 44-е место.

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