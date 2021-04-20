Прощай, Реал, МанСити и Челси! В 1/2 ЛЧ их заменят Бавария, Боруссия и Порту

УЕФА может вернуть Баварию, Боруссию Д и Порту в нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Комитет УЕФА соберется в пятницу, 23 апреля, чтобы обсудить исключение команд революционной и скандальной Суперлиги из полуфиналов Лиги чемпионов. Если это произойдет, есть два возможных сценария: либо ПСЖ сразу получит титул, либо Бавария, Боруссия Д и Порту, выбывшие в 1/4 финала, вернутся в турнир и будут играть в полуфиналах вместо основателей Суперлиги Манчестер Сити, Челси и Реала.
Неймар и Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos
Маловероятно, что парижане просто получат титул, поскольку это будет означать потерю крупной суммы прибыли по ТВ-контракту, если полуфиналы и финал не будут сыграны.
Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari
Ранее президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер заявил, что Реал, Манчестер Сити и Челси, заявившие об участии в европейской Суперлиге, могут быть дисквалифицированы из Лиги чемпионов.
В 1/2 ЛЧ 27/28 апреля и 4/5 мая должны были бы сыграть Реал – Челси и ПСЖ – МанСити. Единственным клубом на этой стадии, не вошедшим в Суперлигу, является Пари Сен-Жермен.
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