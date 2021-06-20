Промоутер Ломаченко организует бой для внука Мухаммеда Али

Нико Уолш хочет знаменитым, как дед
14 августа состоится боксерский вечер, где много внимания будет к андеркарду. Дебютирует внук Мухаммеда Али. Компания Top Rank проведет бой Нико Али Уолша перед главным поединком вечера Эндрю Молони – Джошуа Франко.
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Интересно, что первый бой в промоутерской карьере глава Top Rank Боб Арум организовывал для Мухаммеда Али в 1966 году.
"Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с каким-либо другим промоутером, кроме Боба Арума. Вы видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном. Многим людям нельзя доверять в боксе, а Боб Арум – один из тех людей, которых уважают не только в бокс, но и в бизнесе в целом. Я всегда хотел быть частью Top Rank. Это самое грандиозное благословение, которое я могу себе представить. Так что да, это просто невероятно", – цитирует Уолша ESPN.
Напомним, что Боб Арум также является промоутером Василий Ломаченко. Уже в эту субботу наш боксер проведет бой против Масаеси Накатани.
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