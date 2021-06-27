Произошло, как с Эриксеном. В Москве во время матча умер футболист

Скорую ждали 30 минут / Фото: sport24.ru

Трагедией завершился матч любительской футбольной лиги в Москве. Игрок упал в самом начале игры и, несмотря на усилия медиков, скончался. Как утверждает президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, футболиста не было в заявке на матч. Функционер допустил, что мужчину могли пригласить на игру.

"Мы пока сами выясняем подробности. Произошло примерно то же самое, что и с Эриксеном на Евро-2020. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть", – сказал Смирнов в интервью Sport24.

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По сообщениям очевидцев, скорая ехала 30 минут. "По ситуации с Эриксеном сами знаете – это критически. Естественно, ни машин скорой, ни врачей, ни дефибрилляторов рядом нет. Хотя матчи играются в дикую жару, без возможности переноса иногда", – рассказал журналист Дмитрий Егоров.