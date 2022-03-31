Прогнулись под Путина! Русский язык получил официальный статус

Президент ФИФА Джанни Инфантино имеет хорошие отношения с кровавым диктатором Владимиром Путиным / Фото: Getty Images

Сегодня в столице Катара Дохе состоялся Конгресс ФИФА. Представители разных стран собрались накануне жеребьевки ЧМ-2022, которая пройдет завтра.

На нем было принято несколько крайне странных решений. Во-первых, ФИФА отказалась рассматривать вопрос исключения России, чья страна продолжает войну в Украине. При этом ранее организации хватило смелости исключить российскую сборную из отбора на ЧМ-2022.

Реклама

Правда, новое решение ФИФА вызвало еще больший шок. Конгресс предоставил русскому языку статус официального. Ранее таковыми являлись английский, испанский, французский и немецкий.

Читайте также: ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022

Причем, последний – лишь номинально, поскольку офис ФИФА находится в Цюрихе. Данный город расположен в немецкоговорящей части Швейцарии.

Реклама

Остается лишь напомнить организации, что именно русский язык и стал одним из поводов для Путина и его фашистской армии развязать кровавую войну против Украины. При этом в остальном мире русский язык имеет официальный статус лишь в Беларуси, Казахстане и Киргизии.