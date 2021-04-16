Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

В чемпионате Италии все меньше матчей остается до конца сезона. Но интрига сохраняется

И на этот раз нас ждут интересные противостояния в верхней части турнирной таблицы. Чем они могут завершиться, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Аталанта" – "Ювентус": обе забьют. Коэффициент – 1.5

"Аталанта" против "Ювентуса", официальным беттинг-партнером которого является Parimatch – один из самых интересных и важных матчей последней части сезона в Серии А. Важен он для обеих команд, ведь они претендуют на место в Лиге чемпионов. После 30 туров "Юве" идет на третьем месте, "Аталанта" четвертая, между ними – лишь одно очко.

"Ювентус" в прошлом туре победил дома "Дженоа" 3:1 и это вторая победа подряд – до этого команда Андреа Пирло выиграла у "Наполи" (2:1). Шесть очков за два тура – отличная реакция на неожиданное поражение от "Беневенто" и ничью в дерби с "Торино". Пирло очень хвалил "Юве", особенно после игры с "Наполи", говорил, что именно такой менталитет и характер он хочет видеть у своих игроков.

"Аталанта" после поражения от "Интера" в начале марта начала победную серию. Она насчитывает уже четыре матча: 3:1 со "Специей", 2:0 с "Вероной", 3:2 с "Удинезе", 3:2 с "Фиорентиной". На первых ролях – Руслан Малиновский. Полузащитник сборной Украины в последних трех матчах забил один гол и сделал четыре голевые передачи. А забивают колумбийцы – на счету Луиса Муриель и Дувана Сапата семь из последних 11 голов команды.

На своем поле у "Аталанты" четыре победы подряд, общий счет 15:6. "Ювентус" выиграл один из последних четырех матчей чемпионата в гостях, набрав пять очков.

Прогноз

"Аталанта" с "Ювентусом" – очень результативные команды, но их защита регулярно позволяет соперникам создавать и даже реализовывать моменты. Ставка "обе забьют" сыграла в трех из последних четырех матчей "Аталанты" в чемпионате и в трех из последних четырех матчей "Ювентуса". К этому можно добавить статистику встреч команд. В последних пяти матчах между "Аталанта" и "Ювентусом" отличились обе команды: 1:1, 2:2, 1:3, 1:1, 2:2. Поэтому эта ставка кажется достаточно надежной.

Прогноз на матч "Наполи" – "Интер": тотал меньше 3.0. Коэффициент – 1.5

В Италии в этом году, похоже, будет новый чемпион. После девяти подряд скудетто "Ювентуса" "Интер" готов сменить туринцев на троне. За восемь туров до завершения чемпионата у команды Антонио Конте 11 очков преимущества над "Миланом", который идет вторым.

"Интер" в невероятной форме. "Нерадзурри" выиграли 11 матчей подряд и стали первой командой в истории Серии А, которая победила в первых 11 турах второго круга чемпионата. Последнее поражение "Интер" потерпел 6 января – 1:2 на поле "Сампдории. Беспроигрышная серия насчитывает 14 матчей.

"Наполи" имеет 15 очков меньше "Интер" и занимает пятое место. Задача неаполитанцев – попасть в Лигу чемпионов, и шансы его выполнить неплохие. В последнее время команда Рино Гаттузо добавила, у нее одно поражение за восемь туров и шесть побед. Дома у "Наполи" шесть побед подряд с общим счетом 18:4. Среди команд, которые за последние три месяца проиграли в Неаполе, есть даже "Ювентус" – 0:1 13-го февраля.

Прогноз

"Интер" очень мало пропускает и в последнее время редко выигрывает с разницей в несколько голов. Матчи "Наполи" более результативные, но с серьезными соперниками во второй половине чемпионата голов немного. Поэтому делаем вывод, что матч вряд ли будет результативным.