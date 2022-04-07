Призывал свернуть шею киевским! Что Жириновский говорил об Украине и спорте

Владимир Жириновский / Фото: сайт Госдумы РФ

Вчера стало известно о смерти российского политика Владимира Жириновского. Экс-лидер ЛДПР умер в возрасте 75 лет из-за последствий коронавируса.

Владимир Вольфович всегда вел себя вызывающе и агрессивно, особенно по отношению к Украине. Он был ярым сторонником вхождение Украины и Беларуси в состав России, поддержал аннексию Крыма, а также "ДНР" и "ЛНР".

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Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Самые яркие цитаты Жириновского об Украине мы собрали в отдельном материале. Впрочем, политик интересовался спортом и на этой арене он запомнился многими цитатами, в том числе и об Украине.

Филимонов его подвел

В отборе на Евро-2000 сборные Украины и России сошлись в одной группе. Поединок в Киеве выиграла наша команда (3:2), а в московском матче решалась судьба путевки в стыки. Украине нужно было не проиграть. Жириновский перед игрой сказал следующее:

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"Осенью здесь будет ответный матч, надо свернуть шею этим киевским… Так куется патриотизм, с этого начинается".

Россияне вели со счетом 1:0 и по иронии судьбы шею в решающий момент свернул кипер хозяев Александр Филимонов. За несколько минут до финального свистка вратарь пустил за шиворот мяч от Андрея Шевченко и оставил свою команду без Евро.

Специальный агент Фабио Капелло

В 2014 году Жириновский про Украину в футбольном плане не говорил, однако не преминул уколоть европейские страны за первые санкции против России, связанные с аннексией Крыма.

В том же году россияне под руководством итальянца Фабио Капелло поехали на ЧМ-2014, где провалились, не выйдя из группы. Впрочем, Владимир Вольфович решил найти политический подтекст и обвинил во всем дона Фабио.

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Фабио Капелло / Фото: Getty Images

"Он не хочет, чтобы наша команда побеждала. Он чужой для нас человек. Возможно, он в завуалированной форме выполняет санкции Евросоюза в области футбола. Он тренер нашей команды, но делает все, чтобы она имела самые низкие результаты, чтобы она проигрывала. Он европеец, от Евросоюза выступает".

Крым на футболке

Прошлым летом наша сборная навела шороху перед Евро-2020, выпустив официальную экипировку с картой Украины на груди. Естественно, на ней был изображен и аннексированный в 2014 году Крым.

Когда у всех россиян полыхало, Жириновский не упустил возможность брызнуть ядом в сторону ненавистной ему страны. Политик решил вспомнить про колыбель русского православия, которая для него по какой-то неизвестной причине оказалась в Крыму.

"От того, что Украина назовет Крым своим, он таковым не станет. Крым столетиями был частью России, колыбелью русского православия. Последние семь лет он, к счастью, снова в составе нашей страны… Я бы разве что предложил им раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина".

О том, почему в УАФ не добавили на карту нашей страны Кубань, которая была частью украинской территории в начале ХХ века, Владимир Вольфович не упомянул.

Спорт – это война

Воинственному настрою Жириновского было тесно в политическом пространстве, он его решил перекинуть и на спорт. По мнению Владимира Вольфовича, санкции России за допинг – это не что иное, как война против его страны.

Владимир Жириновский / Фото: Facebook/ЛДПР

"Спорт – место войны между государствами. Если раньше, чтобы доказать свое превосходство, шли на войну, то теперь только спорт. Всего остального в изобилии. А вот в спорте государства можно столкнуть. И поскольку мы стали завоевывать все больше золотых медалей, по этой сфере решили нанести удар".

Что, слава богу, таких идиотских заявлений мы уже не услышим. Возможно, для кого-то политик и был "героем" или положительной личностью, но не для Украины. О покойниках принято говорить либо хорошо, либо ничего. Так вот, Владимир Вольфович, вы были ничто!