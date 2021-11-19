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27 ноября 00:00
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Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Признал свою вину: российский теннисист дисквалифицирован на длительный срок за допинг

Павел Василенко
19 ноября, 18:54
Российский теннисист Теймураз Габашвили получил дисквалификацию на 20 матчей. Такое наказание он получил за нарушение антидопинговых правил

Теймураз Габашвили / Фото: AFP

В допинг-пробе, которую 36-летний Габашвили сдал в июне на турнире в Казахстане, обнаружили фуросемид — запрещенный диуретик. Игрок признал свою вину и согласился на дисквалификацию.

Ранее мы писали, что единственная российская олимпийская чемпионка погорела на допинге.

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Срок дисквалификации российского теннисиста отсчитывается из даты принятия решения — 18 ноября 2021 года, и завершится 17 июля 2023 года, сообщает пресс-служба ITF.

Для российского теннисиста это первое нарушение антидопинговых правил в карьере.

Отметим, что ранее Габашвили подозревали в договорных матчах в 2016 году — якобы он входил в число 16 игроков из топ-50, которые играли на контору. Теннисисту не были предъявлены обвинения.

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Габашвили дважды выходил в 1/8 финала Ролан Гаррос (2010, 2015) – это его лучший результат на турнирах Большого шлема в карьере.