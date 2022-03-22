Привет братьям Кличко и Украине. Легендарный Пак Мэн с нами

Мэнни Пакьяо поддержал братьев Кличко и Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Братья Кличко продолжают выполнять свои обязанности по обороне и функциональности Киева: Виталий, как мэр столицы, руководит деятельностью всех служб города, Владимир – помогает волонтерством и ведет информационную войну против рашистов.

"Железный Киев". Владимир и Виталий Кличко – в столице Украины / Фото: Getty Images

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Легендарный боксер Мэнни Пакьяо поддержал Украину

Волей и отвагой украинских легенд бокса восхитился один из лучших боксеров в истории Мэнни Пакьяо. Вместе с действующим чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC Марком Магсайо и коллегами, спортсмены взяли в руки украинский флаг. Таким образом филиппинские боксеры выразили свою позицию в поддержку Украины, которая защищается уже больше трех недель от наступления орков.

В коротком сообщение со словами поддержки Украины, спортсмены передали привет братьям Кличко с призывом оставаться сильными в борьбе против России.

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Спортивный мир солидарен с украинским народом, особенно те кто связан с Украиной. В частности Паулу Фонсека вместе с женой Екатериной, которая родилась в украинском Донбассе, поддерживает нашу страну и во всех своих профессиональных выступлениях говорит о ситуации в Украине.