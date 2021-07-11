Принц Уильям с семилетним сыном не сдержал эмоций после гола Англии в финале Евро

Королевская семья посетила стадион "Уэмбли" чтобы поддержать сборную Англии в финале Евро-2020. Гол уже на второй минуте встречи заставила Герцога Кембриджского проявить эмоции

Принц Уильям с сыном на финале Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Англии открыла счет в финальном матче Евро-2020 против Италии уже на второй минуте. Неожиданное начало матча привел в экстаз даже королевскую семью. Онлайн Италия – Англия есть на нашем сайте.

Принц Уильям не смог сдержать эмоций, а вместе с ним гол Люка Шоу праздновал его семилетний сын Джордж Кембриджский. Кадры празднования по-королевски стали вирусными в Сети.

Ранее мы писали, что безбилетники спровоцировали давку перед стадионом, пытаясь прорваться на финал Евро-2020. Болельщики без билетов так хотели попасть на финал чемпионата Европы, что порвали заграждения перед стадионом и устроили потасовку со стюардами.

Также мы опубликовали фото самого колоритного фаната Евро-2020. В финале Евро-2020 за сборную Англии будет болеть фанат, у которого все тело покрыто татуировками. Колоритный персонаж был замечен на улицах Лондона задолго до старта финального поединка.