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Принц купил себе игрушку – легендарный английский клуб

Любомир Луканюк
7 октября, 21:15
Самый богатый фонд в мире приобрел Ньюкасл за 360 млн евро. Деньги в английский клуб потекут из Саудовской Аравии уже в январе

Фаны Ньюкасла довольны сделкой / Фото: REUTERS

В английский футбол зашли большие деньги. Точнее в Ньюкасл. Клуб у британского бизнесмена Майка Эшли купил Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

Самый богатый фонд в мире приобрел английский клуб за 360 млн евро. Его возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман, и это поглощение сделает Ньюкасл одним из самых богатых футбольных клубов мира.

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Сделка была согласована еще весной, но неожиданно вмешался Катар. Дело в том, что правами на показ матчей АПЛ на Ближнем Востоке владеет катарский медиагигант beIN Sports. С этой страной Саудовская Аравия конфликтует с 2017-го и beIN запрещен на территории Аравии. Саудовцы придумали телеприставки BeoutQ и сигнал beIN воровали.

Над ликвидацией проблемы работали полгода. Саудовцы согласились на все требования АПЛ, прикрыли все пиратские каналы, которые ретранслировали beIN, и разрешили катарцам вещание в стране. Более того – предложили им 1 млрд долларов в качестве компенсации. Взамен лига ускорила процесс одобрения сделки по Ньюкаслу, пишет Eurosport.

Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе – но будут делать это аккуратно, чтобы не нарушить внутренний английский фейр-плей и требования УЕФА.

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Болельщики Ньюкасла с энтузиазмом приняли эту новость и на радостях собрались возле клубного стадиона.

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Ньюкасл был основан 9 декабря 1892 года! За 128 лет четыре раза становился чемпионом Англии. Шесть раз побеждал в Кубке Англии и по разу в Суперкубке и Кубке лиги. В 1969 году выиграл Кубок ярмарок.

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