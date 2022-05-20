Пример для всех! Украинский спортсмен отказался соревноваться с другом Путина

Ковтун не захотел выступать с Далалояном / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Илья Ковтун решил пропустить финал клубного чемпионата Италии. Все из-за того, что одним из соперников был представитель страны-оккупанта – олимпийский чемпион Артур Далалоян. Ранее российский гимнаст получил наказание за рашистский символ.

Ковтун выступает за клуб Palestra Ginnastica Ferrara, который поддержал нашего гимнаста.

Реклама

"Это маленькая проблема по сравнению с трагедией войны, смертями и разрушениями. Мысли о том, чтобы встретиться на соревнованиях с представителем страны, ответственной за это все, невыносимы", – говорится в заявлении клуба.

После Олимпиады в Токио Артур Далалоян хвастался фотографией с Путиным и говорил, что встреча с кровавым диктатором большая честь для него.

Напомним, что Международная федерация гимнастики запретила россиянам выступать на международных соревнованиях. Однако на внутренних состязаниях все зависит от решения спортивного руководства страны.

Реклама

Ранее мы писали, что друг Олега Верняева принял участие в параде на Красной площади.