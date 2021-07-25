Пример для Свитолиной: украинские теннисистки вырвали героическую победу на Олимпиаде

Украинские сестры-теннисистки Надежда и Людмила Киченок пробились во второй раунд Олимпиады-2020, одолев в трех сетах дуэт из Индии Саня Мирза – Анкита Райна

Надежда и Людмила Киченок / Фото: Reuters

Украинки вчистую проиграли первый сет 0:6, но затем исправили ситуацию, вырвав победу во втором сете на тай-брейке 7:6(7:0), а затем оказались сильнее и в третьем сете – 10:8. Матч продлился 1 час 35 минут.

В следующем раунде украинки встретятся с победителями пары Хорватия (Юрак/Векич) – США (Меличар/Риск). Этот поединок состоится сегодня немного позже, а дата встречи второго круга станет известна позже.

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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