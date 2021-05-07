Президент Шахтера ответил на острые вопросы о клубе. Смотрите в эфире 9 мая

Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сезон 2020/2021 в украинском футболе подходит к завершению. Подводя итоги, президент донецкого Шахтера дал эксклюзивное интервью программе "Великий Футбол". В нем Ринат Ахметов ответил на самые главные и самые острые вопросы о клубе.

В воскресенье, 9 мая, он в эфире телеканала "Футбол 1" расскажет о проигранном сезоне, отношении к Мирче Луческу, контракте Луиша Каштру и будущем Шахтера. Смотрите "Великий Футбол" в воскресенье, 9 мая, в 21:20 на телеканале "Футбол 1".

А на днях президент Шахтера рассказал Shakhtar TV о знаковых событиях в жизни клуба. В частности, он ценил выступление команды в Лиге чемпионов:

"После первого тайма с Реалом мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с Реалом, мы не проиграли Интеру и вышли из самой сложной группы. Это было здорово".

До завершения сезона Премьер-лиги осталось сыграть один тур, запланированный на 9 мая.

Смотрите, как вчера Шахтер обыграл Минай в чемпионате Украины: