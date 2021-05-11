В Александрии, бронзовом призере чемпионата-2019, запускаются серьезные перестановки. Шарана на посту главного тренера меняет Гура – и это еще не все

Кузьменко-старший и Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сын президента футбольного клуба Александрия мэра одноименного города 46-летнего Сергея Кузьменко – 22-летний Иван – может занять одну из руководящих должностей в клубе.

Об этом сообщает FootBoom.

Не исключены и другие кадровые изменения в cтруктуре управления клуба. Уже сегодня может официально стать известно об уходе Владимира Шарана с поста главного тренера Александрии.

По данным источника, почти наверняка команду, в завершившемся сезоне занявшую лишь девятое место, возглавит 44-летний Юрий Гура, ранее работавший с Александрией U-19, а до того – с УкрАгроКомом.

Хотя ранее сообщалось, что Александрию может возглавить Сергей Ковалец.

Также ожидаются большие изменения и среди игроцкого состава команды из Кировоградской области.

ФК Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия" Реклама

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Напомним, высшим достижением в истории ФК Александрия является "бронза"-2019, позволившая команде выступить в групповом турнире Лиги Европы.

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