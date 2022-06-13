Пресс-конференция Александра Петракова перед Ирландией: онлайн-трансляция (видео)

Александр Петраков - наставник сборной Украины / Фото: УАФ

Завтра сборная Украины сыграет третий поединок Лиги наций сезона 2022-2023. Номинально домашняя встреча состоится на стадионе ЛКС в польской Лодзи.

В субботу подопечные Петракова разгромили Армению со счетом 3:0 и единолично возглавили группу В1.

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Сегодня главный тренер сборной Александр Петраков и защитник сине-желтых Виталий Миколенко проведут предматчевую пресс-конференцию, за которой в режиме онлайн вы сможете следить у нас на сайте. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Пресс-конференция Петракова в Лодзи. Смотреть онлайн

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Завтра, 14 июня, в 21:45 сборная Украины проведет матч 4-го тура Лиги наций против команды Ирландии. Соперники украинцев сыграли уже три поединка в нынешнем розыгрыше турнира.

В первом матче Лиги наций ирландцы минимально уступили Армении 0:1. Затем с таким же счетом проиграли второму составу сборной Украины.

Зато в третьем туре "парни в зеленом" разгромили Шотландию 3:0.

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После трех матчей сборная Ирландии занимает второе место в группе 1 дивизиона В.

Смотрите, как сборная Украины играла с Ирландией в первом матче Лиги наций.