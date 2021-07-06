Премьер-лига подтвердила перенос матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины

Поединок за первый трофей сезона состоится в сентябре. Из-за участия сборной Украины в Евро-2020 матч за Суперкубок страны проведут в сентябре

Динамо и Шахтер разыграют Суперкубок в сентябре / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером таки перенесли на сентябрь. Перенос официально подтвердила Премьер-лига.

Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обеих клубов на Евро-2020, и сжатые сроки на восстановление, сообщается на официальном сайте.

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Матч, который должен был состояться 24 июля в НСК "Олимпийский", перенесено на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений. Все билеты, приобретенные на матч, будут действительными.

Кстати, мы писали, что Олимпик прекратит существование – его место в Премьер-лиге займет Минай. Президент донецкого клуба не смог найти дополнительное финансирование и вскоре объявит о роспуске команды. Вместо них в следующем розыгрыше Премьер-лиги сыграет Минай.