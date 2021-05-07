Предотвратили смерть на ринге: жертва сгонки веса не мог стоять на взвешивании. Бой отменили

Подготовка к поединку на турнире UFC Vegas 26 далась Райану Бенуа очень тяжело. Боец настолько истощал, что едва стоял во время взвешивания. Организаторы не допустили его к участию в турнире

Райан Бенуа / Фото: Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Райан Бенуа настолько истощил свой организм сгонкой веса накануне боя против Зарруха Адашева на турнире UFC Vegas 26, что не смог стоять во время процедуры взвешивания.

Бойца дважды за руки подводили к весам, но он не мог стоять самостоятельно и шатался, едва не теряя сознание. В итоге было принято решение отменить поединок, чтобы избежать возможной трагедии в октагоне.

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