Праздник без России: как прошло открытие Паралимпийских Игр-2022 (фото, видео)

В Пекине стартовала Паралимпиада-2022

Сегодня в Пекине стартовали 13-ые зимние Паралимпийские Игры. На главном стадионе в столице Китая "Птичье гнездо" состоялась церемония открытия.

Участие в ней приняли 49 сборных, которые приехали на Игры. Среди них не оказалось России и Беларуси, которых Международный Паралимпийский Комитет отстранил от участия.

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Официальным маскотом Паралимпиады стал Сюэ Жун Жун – китайский бумажный фонарик, который напоминает ребенка. В дизайне использованы элементы традиционной китайской вырезки из бумаги и орнаменты жуйи.

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Отдельное внимание на Играх было приковано к сборной Украины. Нашу страну представят 29 спортсменов – 20 паралимпийцев и 9 гайдов. Из них 13 игроков с поражениями опорно-двигательного аппарата и 7 – с нарушением зрения.

Трогательным моментом стало зажжение олимпийского огня китайским легкоатлетом Коу Бинем, выигрывавшим три золотые медали на Паралимпиадах 1996, 2000 и 2004. Экс-спортсмен на инвалидном кресле подтянулся по канату к крыше стадиона и зажег факел.

Отметим, что всего в Играх примет участие 650 паралимпийцев, которые разыграют 78 комплектов медалей. Сама Паралимпиада продлится с 4 по 13 марта.