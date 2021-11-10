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Позвали Шевченко не за его имя. Владельцы Дженоа объяснили свой выбор

Любомир Луканюк
10 ноября, 17:56
Один из руководителей итальянского клуба Джош Вондер рассказал, что таких тренеров, как Андрей Шевченко, очень мало во всем мире

Шевченко получил футболку Дженоа

В среду, 10 ноября, Андрея Шевченко официально представили в качестве главного тренера Дженоа. Совладелец компании 777Partners, которой принадлежит клуб, Джош Вондер объяснил, почему пригласил в Дженоа украинского специалиста.

"Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его ум. Мы были впечатлены его идеями, его футбольным анализом. Он умеет мотивировать игроков.

Не было ни одного человека, кто бы о нем сказал что-то плохое. Таких тренеров очень мало в мире", – сказал TMW Вондер.

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Напомним, что дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.