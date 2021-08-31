Позор Украине! Малайзия ненавидит нашу страну из-за золота Паралимпиады

Золкефли против Коваля: битва будет в кабинетах

Громким скандалом завершился седьмой день Паралимпийских игр. Организаторам пришлось перераспределять медали в мужском толкании ядра.

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Что случилось

Паралимпийским чемпионом с мировым рекордом стал Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии. Второе место занял Максим Коваль (Украина), третье Александр Яровой (Украина).

Но сразу после окончания соревнований украинская команда подала протест. Оказалось, что Золкефли нарушил правила, он не вовремя пришел в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией, сообщает "Суспільне|Спорт".

Что с медалями

После того, как результаты Мухаммада аннулировали, золотую медаль получил наш Максим Коваль, серебро Александр Яровой, а бронзу грек Эфстратиос Николаидис.

Атака на соцсети

Все Малайзия взорвалась праведным гневом. Болельщики обвиняют Украину и Международный паралимпийский комитет в нечестном решении.

В трендах малазийского сегмента Twitter на первом месте "Украина". Самые популярные комментарии: "Позор Украине".

К критике присоединился даже Министр здравоохранения Малайзии, который написал: "Позорное решение... Подло и мелочно. Украли золото и мировой рекорд".

Дошло до того, что под раздачу попал бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Максим Коваль. Малазийцы пишут под его постом в Instagram гневные отзывы. Они просто перепутали футболиста и легкоатлета, которые полные тезки.

Что дальше

Малазийская сборная подала ответный протест. Его должны рассмотреть до завтрашнего утра, когда запланирована церемония награждения.