Позор российского мажора на домашней гонке Формулы-1, а дождь сыграл за Хэмилтона

Хэмилтон и Мазепин - победитель и неудачник / Фото: Reuters

Победу на автодроме в Сочи праздновал пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решетки из-за замены двигателя и отыгравший 18 строчек. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из Феррари.

Отметим, что сенсационную победу в дождливой гонке мог одержать Ландо Норрис из Макларена, однако он вылетел с трассы и потерял первое место, став лишь седьмым.

Реклама

Реклама

Два пилота, Николас Латифи (Уильямс) и Мик Шумахер (Хаас), по ходу гонки сошли с трассы. А последнее, 18-е, место из финишировавших досталось россиянину Никите Мазепину – сыну российского олигарха, владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина, парню, которого называют главным гоночным мажором РФ.

Добавим, что для Льюиса Хэмилтона победа в Сочи стала 100-й в Формуле-1 за всю карьеру. В личном зачете нынешнего сезона британец (246,5) вышел на первое место, обойдя Ферстаппена (244,5).

ТОП-5 ПО ВЫИГРАННЫМ ГРАН-ПРИ

Льюис Хэмилтон – 100

Михаэль Шумахер – 91

Себастьян Феттель – 53

Ален Прост – 51

Айртон Сенна – 41