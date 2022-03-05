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"Позор этому парню без мозгов". Марина Бех отреагировала на провокацию рашистов

Сергей Шаховец
5 марта, 23:44
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала действия гимнаста из страны-агрессора, который прикрепил букву Z на свою форму

Вместо герба российский спортсмен нарисовал символ оккупантов / Фото: Twitter, Instagram, Коллаж: Сегодня

Решением МОК российские спортсмены теперь выступают на соревнованиях без своего флага, гимна, герба. Но организаторы чемпионата мира по спортивной гимнастике в Катаре не смогли просчитать всю гнилость российского спорта.

Бронзовый призер соревнований Иван Куляк нанес на футболку букву Z – символ поддержки вторжения в Украину. Этим он спровоцировал огромный скандал, подтверждающий истину, что спорт для России это в первую очередь политика.

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Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук отреагировала в своем сториз Instagram на провокацию российского гимнаста.

"А потом будут говорить, что спорт вне политики. Позор этому глупому парню. Мозгов видимо только на это и хватило", – написала Бех-Романчук.

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