Поймаю? Пятов в триллерном стиле проверил реакцию на сыне (видео)

Под интригующую музыку из "Кто хочет стать миллионером?" голкипер предложил сделать ставки, удачным ли окажется приземление его сына Льва. Смотрите, что из этого получилось

Пятов с сыном / Фото: Instagram

Голкипер Шахтера Андрей Пятов, который завершит карьеру в сборной Украины после Евро, заставил понервничать своих поклонников.

36-летний вратарь опубликовал видео, как на лужайке возле своего дома подбрасывает в воздух своего двухлетнего сынишку Льва. В момент, когда малыш достигает высшей точки полета, видео останавливается. И под интригующую музыку из шоу "Кто хочет стать миллионером?" на картинке появляется вопрос: "Поймаю?"

Пятов даже предложил подписчикам варианты ответов – "да" и "нет".

К счастью, правильным ответом оказалось "да" – Лев Пятов приземлился в руках у своего знаменитого отца-вратаря.

Отметим, что Пятовы уже не впервые щекочут нервы фолловерам при помощи своего сына. Например, во время зимнего отпуска на Доминикане Андрей и Юлия Пятовы решили сыграть в волейбол – вместо мяча у них был Лев.

"Он может не поймать... Я предупреждаю", – пошутил тогда в комментариях известный телеведущий, друг Пятовых Андрей Бедняков

Добавим, что помимо сына Льва, у Андрея и Юлии Пятовых подрастают три дочки – Дария (15 лет), Милана (11) и Майя (6). Как рассказывал "Сегодня" голкипер, сына он назвал Львом в честь Яшина.