Появились фото бывшей девушки Неймара в кабинке для переодевания на пляже

Бразильянка Бруна Маркезини, у которой было несколько романов с вингером ПСЖ, побаловала 40 миллионов своих фолловеров снимками из довольно пикантного места

Бывшая подруга Неймара бразильянка Бруна Маркезини поделилась бекстейджем своих последних сьемок в океане. В частности, 25-летняя модель, актриса и телеведущая показала, как преображается в кабинке для переодевания на пляже.

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"Девочка мечты", – написала в комментариях под снимками, опубликованными Бруной в Instagram, ее подруга, жена мексиканского футболиста Хавьера Чичарито Сара Кохан

Напомним, нынешний форвард ПСЖ Неймар и Бруна Маркезини встречались с 2012 по 2014 годы. После этого пара разошлась, но в 2016 году Бруна и футболист возобновили отношения. Появился даже слух, что игрок сделал девушке предложение, но впоследствии пара его опровергла, а в скором времени они снова разошлись. Как сообщалось тогда, навсегда.

Однако в начале 2018 года Неймар и Бруна снова сошлись. Футболист встретился с бывшей девушкой на предновогодней вечеринке, и пламя давней любви вновь вспыхнуло.

Правда, недолго музыка играла. В том же году они опять порвали. По словам Бруны, именно Неймар стал инициатором их расставания. "Мы переживаем в наших отношениях момент большой ненависти", – заявила тогда девушка, имеющая свыше 40 млн подписчиков в Instagram.

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