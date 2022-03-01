"Поветкин – конченная тварь!" Экс-чемпион мира показал лицо пособников Путина

Поветкин оправдывает преступления кровавого диктатора / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира в полусреднем весе украинец Вячеслав Сенченко прокомментировал отношение российского боксера Александра Поветкина к войне в Украине.

"Поветкин и ему подобные – конченные твари, этим мразям нет оправданий", – написал Сенченко в Facebook.

Напомним, российский, а теперь уже рашистский боксер Александр Поветкин поддержал войну в Украине. По всем законам геббельсовской пропаганды он опубликовал следующий пост:

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"Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнес Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни. СвоихНеБросаем", – написал Поветкин у себя в Instagram.

Смотрите как еще в 2013 году Александр Поветкин уже получал по башке от украинского чемпиона Владимира Кличко.