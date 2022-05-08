Потерял страх – уходи из бокса! Мудрый совет Железного Майка

Тайсон упрекнул самоуверенных боксеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный Майк Тайсон недавно неожиданно унизил украинца Александра Усика. Да и в целом последний месяц экс-чемпион мира по боксу ведет себя очень неоднозначно.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

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Эмоции зачастую слишком переполняют Тайсона, от чего становится худо окружающим. Дело даже дошло до рук. Железный Майк повздорил с человеком в самолете и ударил его.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Теперь Майк Тайсон высказал свои мысли в своем Twitter:

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"Каждый раз, когда вы выходите в ринг и вам не страшно, пора отказаться от него", – написал экс-боксер.

Альварес проиграл Биволу решением судей / Фото: REUTERS

Майк Тайсон был среди гостей на чемпионском поединке Альвареса против Бивола. Возможно, написать такой пост в соцсетях его вдохновило поражение Сауля Альвареса, который был слишком самоуверенным перед боем.

Либо легендарный боксер дал мудрый и поучающий совет для тех, кто многого добился в боксе и не чувствует никакой опасности выходя на ринг.