Потерял мотивацию: Месси ни разу не забил Реалу после ухода из команды Роналду

А Барселона в очередной раз не смогла обыграть мадридский клуб

Барселона проиграла Реалу в "Эль-класико" со счетом 2:1, а лидер каталонского клуба Лионель Месси снова ушел с поля без забитого мяча. Аргентинец не может забить Реалу с тех пор, как мадридский клуб покинул Криштиану Роналду.

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С тех пор прошло три года. Месси провел за это время в противостояниях с Реалом 567 минут, но ни разу не отличился хоть какими-нибудь результативными действиями.

Тем не менее, Месси остается самым результативным игроком в истории "Эль-класико". В 44 играх Лионель наколотил принципиальному сопернику 26 мячей. Следом идут Альфредо ди Стефано и Криштиану Роналду, которые за 30 матчей забили по 18 голов.

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