Потерял друзей и знакомых. Усик шокировал фактами преступлений россиян

Александр Усик / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война сильно изменила украинского боксера Александра Усика. Российские оккупанты разрушили дом чемпиона, а кроме того убили и выкрали много его знакомых и друзей.

"Бокс – это спорт, ремесло, а война – это выживание. Я не так много увидел, слава Богу, но то, я видел и знаю от моих близких… Некоторые мои знакомые и друзья пропали, мы не знаем, где они находятся сейчас. Многие мои близкие остались без дома, потеряли своих знакомых, своих близких.

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На самом деле это очень страшно – то, что сейчас происходит в Украине. Я каждый день молюсь о том, чтобы это поскорее закончилось. Бокс по сравнению с войной – это младенец, маленький ребенок. Война – это страшная вещь, которой не пожелаешь даже врагу", – цитирует Усика fightnews.info.

Александр Усик принесет Украине больше пользы в ринге, чем в теробороне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ранее тренер Питер Фьюри рассказал, как война сильно повлияла на Александра Усика.

"Несколько дней назад я смотрел на Усика, и он выглядел истощенным, худым. Война в Украине очень сильно на него повлияла".

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Напомним, поединок Усик – Джошуа планируется на июнь. Александр Красюк, который представляет интересы Усика в переговорном процессе, заявил, что реванш с Джошуа может состояться в Саудовской Аравии.