13 января 21:00 Онлайн
Атлетико 1
Атлетик 2
13 января 21:45
Ливерпуль 0
Арсенал 0
13 января 22:00
Милан 3
Дженоа 1
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
15 января 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Манчестер Юнайтед --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Посылал российские СМИ и ездил в АТО: легендарный спортсмен завершил карьеру

Любомир Луканюк, Андрей Трофимов
14 января, 09:01
Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл восемь титулов и заработал 5,5 млн долларов призовых

Главный патриот украинского тенниса / Фото: Коллаж: Сегодня

Сергей Стаховский не прошел квалификацию Australian Open и объявил о завершении карьеры в 36 лет.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, все было по-настоящему", – написал Стаховский в Instagram.

Реклама

Стаховский-теннисист

Родился 6 января 1986 года. Победитель восьми турниров ATP (четыре – в одиночном разряде); финалист юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004).

За свою карьеру заработал 5,5 млн долларов призовых.

Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

Реклама

Стаховский-патриот

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе отказался давать интервью российским СМИ. "Врать надо меньше", – заявил Сергей прямо в лицо журналистам.

Стаховский не ездил на турниры в Россию, зато регулярно бывал в зоне АТО и помогал финансово украинским военным.

Реклама