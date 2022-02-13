Поступок Олимпиады! Украинка спасла от холода соперницу

После финиша Настя согрела Алину (№10) / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сегодня не завоевала медаль в гонке преследования. Но если бы на Олимпийских играх вручали награду Fair Play, то ее однозначно бы получила Настя.

Меркушина финишировала 25-й, а немного раньше приехала спортсменка из Молдовы Алина Стремоус.

Реклама

В финишном створе Стремоус не могла пошевелиться, и Меркушина ее обогревала, растирала руки, ухаживала как мать за ребенком.

Читайте также: Украина должна гордиться! Тренер прокомментировал наш результат на Олимпиаде

"Мы с Алиной подружки. И она попросила меня снять крепления с лыж. Просто у нее онемели от холода руки. Она плачет, ничего не может сделать. Я стала растирать ей руки, дышать теплом, чтобы согреть", – рассказала подробности Меркушина.

Что касается итогов гонки, то Анастасия посетовала на погодные условия.

Реклама

"Из-за снегопада лыжи останавливались уже с первого метра. Сложная была гонка, сложная была трасса, никакого сцепления с таким снегом. Но все равно я получила удовольствие", – не теряет оптимизма наша биатлонистка.

Читайте больше эксклюзивных олимпийских новостей в разделе "Мы в Пекине".