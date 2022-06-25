Пострадал от змея. Игроку сборной Бразилии нужна операция

Пакета получил травму во время детской забавы / Фото: Коллаж: Сегодня

Полузащитник Лиона и сборной Бразилии ушел на больничный из-за невинной забавы. Лукас Пакета травмирован палец, запуская воздушного змея. Футболисту придется делать операцию. Ранее велогонщик сошел с дистанции из-за нелепой травмы.

"Воспоминание о детских играх также имеет свои последствия. Сегодня я запускал воздушного змея и порезал себе палец. Все хорошо, но чтобы в будущем не было проблем с движениями, мне предстоит небольшая операция", – написал Пакета в соцсетях.

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Пакета выступает за Лион с 2020 года, куда перешел из Милана. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 млн евро.

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В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

За сборную Бразилии Лукас Пакета провел 31 матч и забил 7 голов. В 2019 году стал победителем Кубка Америки.

Ранее мы рассказывали, как врач, бежавший на помощь футболисту, травмировался.