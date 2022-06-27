Пострадал не только ТЦ. Фашисты обстреляли стадион в Кременчуге (фото)

Имущество футбольного клуба Кремень пострадало от обстрела / Фото: Телеканал "Футбол"

Армия РФ продолжает атаковать наши города. Фашисты постоянно бомбят ракетами гражданские объекты, массово убивают мирное население и оккупируют территории.

Сегодня от обстрела пострадал Кременчуг, загорелся крупный торговый центр. Как сообщает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пострадал также и стадион футбольного клуба Кремень.

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"По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-22 с самолетов (тип устанавливается). Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, вторая – в городской стадион. Работают все необходимые госслужбы, раненым и пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь".

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В то же время телеканал Футбол сообщил, что от обстрела пострадал командный автобус и административное здание арены. Напомним, что в прошлом сезоне Кремень выступал в Первой Лиге и по итогам незаконченного чемпионата занял последнее место.

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Вчера же фашисты обстреляли детский сад и жилой дом в Киеве. Пострадала семилетняя девочка и ее мама, тогда как отец семьи погиб. Оказалось, что мать семейства является гражданкой РФ.