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Постарел за этот месяц: Шевченко снова проиграл с Дженоа

Александр Трикиша
10 декабря, 23:48
Дженоа украинского тренера Андрея Шевченко потерпел очередное поражение в чемпионате Италии. На этот раз Дженоа уступил самому принципиальному сопернику на внутренней арене

Андрей Шевченко снова проиграл во главе Дженоа / Фото: REUTERS

Впрочем, несмотря на статус дерби, битвы не получилось – Сампдория одержала побед со счетом 3:1.

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В актив Дженоа можно записать разве что первый гол под руководством Шевченко.

Правда, в атаке "грифоны" продолжают испытывать огромные проблемы, ведь за весь поединок они нанесли лишь два точных удара.

Интересно, что Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. Но за этот месяц сумел лишь один раз сыграть вничью.

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В Сети опубликовали фото угрюмого лица украинского коуча – такое ощущение, что за этот месяц он состарился больше, чем за весь период в сборной Украины.

После 17-титуров Дженоа остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А. А если Салернитана умудрится завтра обыграть Фиорентину, то команда Шевы опустится на самое дно.