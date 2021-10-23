23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец 1
Львов 1
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Последний Император сдаст бой? Что происходит со ставкам на битву Федора Емельяненко

Андрей Трофимов
23 октября, 20:05
Российский боец перед поединком в Москве был фаворитом. Но в день боя с американцем Тимоти Джонсоном стал аутсайдером

Федор Емельяненко - Тимоти Джонсон. Кто фаворит и что с котировками

Сегодня вечером в рамках шоу Bellator Федор Емельяненко сразится с Тимоти Джонсоном. Этот бой может стать последним в карьере легенды смешанных единоборств.

Емельяненко – Джонсон онлайн-трансляция: основной кард стартует в 22:00, главный бой – после 23:30.

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"Последнему Императору" месяц назад стукнуло 45 лет. Для бойца возраст весьма почтенный. А последний свой бой Емельяненко проводил два года назад.

Что происходит с котировками

Интересное движение происходит в линиях букмекерских контор. Если еще вчера Федор Емельяненко был фаворитом, то сегодня стал аутсайдером.

А некоторые конторы вообще сняли со своей линии коэффициенты на победу.

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Причем, западные букмекерские конторы понизили коэффициент на победу американского бойца (а значит, увеличили его шансы) значительнее.

В среднем, вчера котировка на победу Емельяненко была 1.70. Сегодня 1.70 уже на его соперника, а кое-где можно увидеть даже 1.53 на Джонсона.

Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет

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Коэффициенты на бой

За несколько часов до боя разброс коэффициентов достаточно широкий. Мы собрали котировки в популярных в Украине и мире букмекерских конторах:

ЕмельяненкоДжонсон
Parimatch2.091.70
1xbet1.861.79
Vbet--
Favbet2.101.74
Marsbet2.001.78
Fan Sport1.861.79
WillHill2.501.53
Bet 3652.451.57
Bwin2.451.57

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