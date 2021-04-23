После развала Суперлиги опубликовали компромат на главу УЕФА

Источники утверждают, что президент УЕФА Чеферин поднял себе зарплату в 2020 году, хотя сам же предложил урезать оклад чиновникам из-за пандемии

Александер Чеферин / Фото: AFP

Основатели неудавшейся Суперлиги пошли войной на УЕФА. В испанских СМИ опубликовали компромат на президента УЕФА Александера Чеферина. Чиновника обвинили в том, что он повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и кризис.

Читайте также: Опомнитесь! Босс УЕФА в стиле Януковича обратился к создателям Суперлиги

По сведениям vozpopuli.com, в 2020 году Чеферин получил компенсацию в размере 2,42 миллиона швейцарских франков (2,19 миллиона евро) по сравнению с 1,92 миллиона, полученными в предыдущем году, что примерно на 450 000 евро больше.

Издание утверждает, что оклад Чеферина регулярно повышался. В первые два года словенец получил 1,56 миллиона швейцарских франков, но в сезоне 2018/2019 он увеличился до 1,92 миллиона, а в последнем – до 2,42 миллиона швейцарских франков.

В общей сложности Чеферин заработал на посту президента УЕФА с момента своего назначения 7,46 миллиона швейцарских франков, примерно 6,76 миллиона евро.

При этом, сообщается, что именно Чеферин предложил снизить зарплату для высшего руководства на 20% в период с мая по июль, чтобы смягчить влияние кризиса. Пандемия ударила по доходам УЕФА, которые по итогам прошлого сезона упали на 21% до 3,038 млрд евро.