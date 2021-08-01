После подвига Романчука Украина поднялась на восемь позиций в медальном зачете Олимпиады

На счету Украины стало шесть медалей, пять бронзовых и одна – серебряная. А еще одну медаль Украине гарантировал боксер Александр Хижняк, но пока неизвестно, какого достоинства. Мы все надеемся, что он сможет побороться за золото!

В медальном зачете Токио-2020 Украина поднялась с 65-го на 53-е место. Отметим, что по количеству медалей наша страна находится на 18-м месте.

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.