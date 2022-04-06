Порция ненависти от украинского тренера: "В войне виноват русский народ"

Вирт считает виновным в войне весь русский народ / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только Путин виноват в том, что происходит на территории Украины. Русский народ его поддерживает и выбирает, а значит также является активным участником и агрессором в войне. Так считает украинский тренер Юрий Вирт.

"В войне виноват русский народ, ведь многие поддерживают Путина. Если вы поддерживаете Путина, значит виноват весь народ. Нельзя говорить, что виноват один Путин, а они все белые и пушистые. Они все так же виноваты, а может и больше, потому что они приходят и голосуют за него. К ним придет большое горе, я даже в этом не сомневаюсь. Все вернется, Украина победит и будет свободной, независимой, процветающей страной."

Юрий Вирт / Фото: Facebook Yuriy Virt

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Анатолий Тимощук на тренировке Зенита / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Также Юрий Вирт снова пристыдил футбольного предателя Украины Анатолия Тимощука:

"Если бы Тимощук увидел, что происходит в Украине, в украинских городах и селах, думаю, он покинул бы свою команду и жил в другой стране. Он лично должен прокомментировать, почему он принял это решение. Это его личная жизнь, личный поступок. За все поступки человек должен отвечать."

Юрий Вирт выставил на аукцион для помощи ВСУ главную награду карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, что экс-игрок донецкого Шахтера, с которым вратарь выиграл Кубок УЕФА, всеми силами поддерживает украинскую армию. Ради этого Вирт выставил на аукцион памятную медаль за победу в европейском турнире.

Не пропустите: сегодня продолжатся соревнования в Лиге чемпионов. Поединок Вильярреал – Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.