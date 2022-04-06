Порция ненависти от украинского тренера: "В войне виноват русский народ"

Вирт считает виновным в войне весь русский народ / Фото: Коллаж: Сегодня
Не только Путин виноват в том, что происходит на территории Украины. Русский народ его поддерживает и выбирает, а значит также является активным участником и агрессором в войне. Так считает украинский тренер Юрий Вирт.
"В войне виноват русский народ, ведь многие поддерживают Путина. Если вы поддерживаете Путина, значит виноват весь народ. Нельзя говорить, что виноват один Путин, а они все белые и пушистые. Они все так же виноваты, а может и больше, потому что они приходят и голосуют за него. К ним придет большое горе, я даже в этом не сомневаюсь. Все вернется, Украина победит и будет свободной, независимой, процветающей страной."
Также Юрий Вирт снова пристыдил футбольного предателя Украины Анатолия Тимощука:
"Если бы Тимощук увидел, что происходит в Украине, в украинских городах и селах, думаю, он покинул бы свою команду и жил в другой стране. Он лично должен прокомментировать, почему он принял это решение. Это его личная жизнь, личный поступок. За все поступки человек должен отвечать."
Напомним, что экс-игрок донецкого Шахтера, с которым вратарь выиграл Кубок УЕФА, всеми силами поддерживает украинскую армию. Ради этого Вирт выставил на аукцион памятную медаль за победу в европейском турнире.
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