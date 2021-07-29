Пора заказывать билеты в Караганду: Колос узнал соперника в Лиге конференций

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Второй представитель Украины в Лиге конференций Колос, который начнет свой еврокубковый поход с 3-го квалификационного раунда, узнал соперника в новом еврокубковом турнире. Им стал карагандинский Шахтер, который обыграл по сумме двух матчей румынский ФКСБ. Победитель определился после серии пенальти, где точнее были футболисты из Казахстана.

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Александрия – Колос / Фото: ПФК "Александрия"

Матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций Европы пройдут 5 и 12 августа.

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Для команды Руслана Костышина это будет второе выступление в еврокубках. Напомним, что в прошлом сезоне Колос выступал в Лиге Европы, где во втором квалификационном раунде прошел греческий Арис, а в третьем уступил хорватской Риеке.

"Арис" – "Колос" / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Соперники ковалевцев – двукратные чемпионы Казахстана, в прошлом сезоне заняли 4-е место в Премьер-лиге Казахстана, а текущем первенстве они осели внизу турнирной таблицы на 11-й позиции из 14-ти.