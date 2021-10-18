Пора возвращаться! Президент Динамо готов подписать Ярмоленко

Игорь Суркис готов к возвращению Ярмоленко / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент киевского Динамо Игорь Суркис не против того, чтобы вингер сборной Украины и английского Вест Хема Андрей Ярмоленко завершил карьеру в своем родном клубе, по примеру Андрея Шевченко.

Читайте также: Его место – на скамейке: англичане не верят в Ярмоленко даже после феерии в сборной Украины

Реклама

В тоже время, по словам владельца клуба, определенности в этом вопросе пока нет.

"Возвращение Андрея в Динамо? Такой договорённости нет, это зависит от обеих сторон. Если у него будет желание, я с удовольствием дам ему возможность закончить карьеру в родном клубе. С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком", – цитирует слова Суркиса Youtube-канал ТаТоТаке.

Андрей Ярмоленко

Отметим, что Андрей Ярмоленко был одной из культовых фигур в составе "бело-синих". В киевском Динамо он провел 10 лет, сыграв за это время 370 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Реклама

В 2017 году Ярмоленко перешел за 25 миллионов евро в дортмундскую Боруссию, а летом 2018 года стал игроком Вест Хема.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл за "молотобойцев" в 10 поединках, но результативными действиями не отличался.

Реклама

Контракт с лондонским Вест Хемом у Ярмоленко заканчивается 30 июня 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко попал в ТОП-100 бомбардиров сборных.

Смотрите какие голы забивал за киевское Динамо Андрей Ярмоленко.