17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Пора возвращаться! Президент Динамо готов подписать Ярмоленко

Сергей Шаховец
18 октября, 16:42
Возвращение Андрея Ярмоленко в киевское Динамо вполне реально, но для этого необходимо выполнить одно условие

Игорь Суркис готов к возвращению Ярмоленко / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент киевского Динамо Игорь Суркис не против того, чтобы вингер сборной Украины и английского Вест Хема Андрей Ярмоленко завершил карьеру в своем родном клубе, по примеру Андрея Шевченко.

Читайте также: Его место – на скамейке: англичане не верят в Ярмоленко даже после феерии в сборной Украины

Реклама

В тоже время, по словам владельца клуба, определенности в этом вопросе пока нет.

"Возвращение Андрея в Динамо? Такой договорённости нет, это зависит от обеих сторон.

Если у него будет желание, я с удовольствием дам ему возможность закончить карьеру в родном клубе.

С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком", – цитирует слова Суркиса Youtube-канал ТаТоТаке.

Андрей Ярмоленко

Отметим, что Андрей Ярмоленко был одной из культовых фигур в составе "бело-синих". В киевском Динамо он провел 10 лет, сыграв за это время 370 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Реклама

В 2017 году Ярмоленко перешел за 25 миллионов евро в дортмундскую Боруссию, а летом 2018 года стал игроком Вест Хема.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл за "молотобойцев" в 10 поединках, но результативными действиями не отличался.

Реклама

Контракт с лондонским Вест Хемом у Ярмоленко заканчивается 30 июня 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко попал в ТОП-100 бомбардиров сборных.

Смотрите какие голы забивал за киевское Динамо Андрей Ярмоленко.

Реклама