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Полюбили, как родного. Чем Шевченко подкупил личного врача Берлускони

Сергей Шаховец
24 декабря, 15:34
Украинский наставник Дженоа Андрей Шевченко пока не может похвастаться большими успехами в Серии А, но успел стать любимчиком руководителей клуба

Андрея Шевченко успели полюбить в Дженоа / Фото: Reuters

Президент "грифонов" Альберто Дзангрилло назвал качества Андрея Шевченко, какими он подкупил боссов.

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"Это требует смелости. Его взяли, не потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.

Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Никто не может знать наверняка, и тогда следует подумать о ценностях.

Он – спортсмен, выигрывал "Золотой мяч", и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – цитирует Дзангрилло calciomercato.com.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что президент Дженоа Альберто Дзангрилло является личным врачом бывшего премьер-министра Италии и экс-владельца Милана Сильвио Берлускони.

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По словам футбольного менеджера Алекса Великих, Шевченко попал в Дженоа по протекции Берлускони и его людей.

Президентом Дженоа стал личный врач Сильвио Берлускони / Фото: Коллаж: Сегодня

Поддержку Шеве пообещал и владелец "грифонов" Джош Вандер, который готовит трансферную революцию в зимнее межсезонье.

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Впереди у Дженоа и Андрея Шевченко пауза до 6 января. Будет время передохнуть и поправить свою игру. Возможно, в поединке против Сассуоло мы увидим совсем другую команду.