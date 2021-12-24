Полюбили, как родного. Чем Шевченко подкупил личного врача Берлускони

Президент "грифонов" Альберто Дзангрилло назвал качества Андрея Шевченко, какими он подкупил боссов.

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"Это требует смелости. Его взяли, не потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.

Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, то проводите разведку, затем думаете и, в конце концов, принимаете решение. Никто не может знать наверняка, и тогда следует подумать о ценностях.