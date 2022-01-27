"Поляки не воспринимают Шевченко как украинца". В России оценили шансы Андрея возглавить Кадру

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Сборная Польши получит наставника с именем в мировом футболе, если сумеет договорится с Андреем Шевченко. Почему выбор польских функционеров выпал на украинца, разбирался футбольный эксперт Алексей Андронов.

"Шевченко против Карпина в "Лужниках" 23 года спустя – конечно, будет сюжет. Я до сих пор не до конца верю, потому что меня не покидает впечатление, что это какая-то пиар-история. Я подписан на различные украинские футбольные аккаунты и сайты. Разговор идет о том, что у Польского футбольного союза нет и не будет таких денег, чтобы платить Шевченко. Но там есть какие-то спонсоры, которые готовы под это имя оплачивать. То есть ему дают 2,5 миллиона в год, из которых Польский футбольный союз будет платить, думаю, 700-800 тысяч.

Шевченко уже работал с национальной сборной – Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

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Мне кажется, что здесь не обошлось без Левандовски. Потому что Роберт устал от тех "колхозников", которые работали в последнее время. Кто-то сказал такую фразу, что все рассматриваемые варианты – это тренеры уровня чемпионата Польши. Они мыслят, как в чемпионате Польши. Если они хотят подняться, то им нужен тренер, имеющий другой опыт. Там говорят, что поляки не очень хорошо относятся к украинцам, но поляками Шевченко не воспринимается, как украинец. Он – мировое достояние. Нападающий, игравший за Милан", – цитирует Андронова bookmaker-ratings.

Левандовский и Шевченко. Фото Reuters/AFP

Ранее мы сообщали, что Польский футбольный союз остановился на кандидатуре Шевченко ради свого звездного футболиста – Роберта Левандовски.

Кстати, помогать Шеве в польской сборной будет однофамилец Роберта – Мариуш Левандовски, который в составе Шахтера завоевывал Кубок УЕФА в 2009 году.

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