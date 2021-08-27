Полтава сделала олимпийцев миллионерами. Щедрый подарок властей

Беленюк и Лузан в Полтавской обладминистрации
Руководство Полтавской области встретилось с призерами Олимпийских игр и щедро отблагодарило за результаты.
Олимпийский чемпион Жан Беленюк, серебряный призер Александр Хижняк и двукратная призерка (серебро и бронза ) Людмила Лузан получили сертификаты на 1,5 млн гривен. Их тренерам досталось по 250 тысяч гривен.
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Кроме того, сертификаты на 100 тысяч гривен получили представители Полтавской области на Играх в Токио: Мария Кичасова-Скорик, Сергей Кичасов, Лемур Темиров, Людмила Куклиновская, Дмитрий Янчук и Павел Алтухов, сообщают "Новини Полтавщини".
"Я хочу поблагодарить каждого спортсмена, который представлял нашу страну на Олимпиаде в Токио. Вы каждый – чемпион для всех нас. Я знаю, что такое Олимпийские игры и цена этой победы. Главное для успеха – никогда не останавливаться и постоянно работать", – сказал Жан Беленюк.