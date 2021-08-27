27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Полтава сделала олимпийцев миллионерами. Щедрый подарок властей

Андрей Трофимов
27 августа, 18:23
Чемпион Токио-2020 народный депутат Жан Беленюк, а также призеры Игр Александр Хижняк и Людмила Лузан получили сертификаты на 1,5 млн гривен

Беленюк и Лузан в Полтавской обладминистрации

Руководство Полтавской области встретилось с призерами Олимпийских игр и щедро отблагодарило за результаты.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк, серебряный призер Александр Хижняк и двукратная призерка (серебро и бронза ) Людмила Лузан получили сертификаты на 1,5 млн гривен. Их тренерам досталось по 250 тысяч гривен.

Читайте также: Жан Беленюк показал пистолет! Оружие он получил за "золото" Токио

Кроме того, сертификаты на 100 тысяч гривен получили представители Полтавской области на Играх в Токио: Мария Кичасова-Скорик, Сергей Кичасов, Лемур Темиров, Людмила Куклиновская, Дмитрий Янчук и Павел Алтухов, сообщают "Новини Полтавщини".

"Я хочу поблагодарить каждого спортсмена, который представлял нашу страну на Олимпиаде в Токио. Вы каждый – чемпион для всех нас. Я знаю, что такое Олимпийские игры и цена этой победы. Главное для успеха – никогда не останавливаться и постоянно работать", – сказал Жан Беленюк.

Реклама