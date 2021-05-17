Польша нуждается в защитнике Динамо на Евро-2020

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза назвал футболистов, которые начинают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. На сбор вызван и защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.
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Состав сборной Польши:
- Вратари: Лукаш Фабиански (Вест Хэм), Войцех Щесны (Ювентус), Лукаш Скорупски (Болонья), Радослав Маецки (Монако).
- Защитники: Камиль Глик (Беневенто), Ян Беднарек (Саутгемптон), Томаш Кендзера (Динамо Киев), Мацей Рыбус (Локомотив), Бартош Берешиньски (Сампдория), Павел Давидович (Верона), Михал Гелик (Бернсли), Камил Пятковски (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех).
- Полузащитники: Гжегож Крыховяк (Локомотив), Петр Зелински (Наполи), Якуб Модер (Брайтон), Матеуш Клих (Лидс), Камил Юзвяк (Дерби), Пшемыслав Франковски (Чикаго), Каспер Козловски (Погонь), Кароль Линетти (Торино), Пшемыслав Плачета (Норвич).
- Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Аркадиуш Милик (Марсель), Давид Ковнацки (Фортуна), Кароль Свидерски (ПАОК), Якуб Сверчок (Пяст).
Напомним, что сборная Польши попала в группу Е, где сыграет против Словакии (14 июня), Испании (19 июня) и Швеции (23 июня).
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