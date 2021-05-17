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Польша нуждается в защитнике Динамо на Евро-2020

17 мая, 14:33

Любомир Луканюк

Чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши готовиться к чемпионату Европы

Томаш Кендзера / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза назвал футболистов, которые начинают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. На сбор вызван и защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.

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Состав сборной Польши:

Напомним, что сборная Польши попала в группу Е, где сыграет против Словакии (14 июня), Испании (19 июня) и Швеции (23 июня).

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