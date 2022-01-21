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Полный разгром! Первая ракетка Украины покинула Australian Open

Сергей Шаховец
21 января, 08:41
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свои выступления в рамках открытого чемпионата Австралии

Свитолина завершила выступления на Australian Open / Фото: Reuters

В матче третьего раунда Australian Open Элина Свитолина (№17 в рейтинге WTA) встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№25 в рейтинге WTA) из Беларуси.

Поединок сразу не задался украинке. Элина очень сильно нервничала и, как результат, допускала непростительные ошибки.

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Первый сет украинка проиграла с "баранкой" – 0:6, а второй уступила белоруске со счетом 2:6.

Виктория Азаренко остается непреодолимым соперником для Свитолиной. Украинка в пятый раз подряд проиграла белорусской теннисистке.

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Отметим, что Элина Свитолина за всю свою профессиональную карьеру ни разу не пробивалась в финал турнира серии Большого шлема.

Азаренко два года подряд становилась чемпионкой Australian Open (2012, 2013). В следующем круге белоруска встретится с победительницей матча между Барборой Крейчиковой и Еленой Остапенко.

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Australian Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 0:6, 2:6

Напомним, в матче второго круга Australian Open соперницу Свитолиной увезли с корта на инвалидной коляске. Француженка Армони Тан не смогла закончить матч из-за травмы икроножной мышцы.

Соперницу Свитолиной подкосила травма / Фото: Reuters